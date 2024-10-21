Премьер Нидерландов инкогнито пробежал полумарафон

Премьер Нидерландов инкогнито пробежал полумарафон1
- 21.10.2024, 13:00
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Но на финише его поймали журналисты.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф под псевдонимом принял участие в полумарафоне в Амстердаме и финишировал с результатом чуть меньше двух часов.
Об этом сообщает NOS.
Дик Схоф зарегистрировался на соревнования под именем «Петер Янсен» и не раскрывал своего участия до завершения забега, как он объяснил – чтобы избежать повышенного внимания. Однако на стартовом номере было его настоящее имя без фамилии.
Ему не удалось полностью спрятаться от бдительных граждан – несколько раз его узнавали и прямо здоровались как с «господином премьером», а на финише Схофа поймали для комментариев журналисты.
Дик Схоф преодолел дистанцию с результатом 1 час 53 минуты. Он давно и упорно занимается бегом и уже бегал марафоны.