Z-пропагандистка неожиданно рассказала правду о потерях оккупантов 4 21.10.2024, 13:05

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Татьяна Монтян

Они колоссальные.

Предавшая Украину коллаборантка Татьяна Монтян, которая после начала войны сбежала из Киева в оккупированный Донецк, в ходе интервью признала, что потери российской армии колоссальные, пишет «Диалог».

На возражение ведущего о том, что российская сторона не публикует список потерь, Монтян заявила, что в последние недели на фронте погибло большое количество людей, которых она знала лично.

Коллаборантка занимается снабжением оккупационных подразделений как Z-волонтер, напрямую общаясь с российскими солдатами.

«На потери не смотрят, фронт стоит плюс-минус. Мы общаемся с людьми, какое количество пропавших без вести, какое количество погибших... Ну среди наших даже друзей потери огромные, очень много людей погибло, которые воюют с незапамятных времен, только в последнее время», — заявила она.

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