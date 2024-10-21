Z-пропагандистка неожиданно рассказала правду о потерях оккупантов

Z-пропагандистка неожиданно рассказала правду о потерях оккупантов4
- 21.10.2024, 13:05
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Они колоссальные.
Предавшая Украину коллаборантка Татьяна Монтян, которая после начала войны сбежала из Киева в оккупированный Донецк, в ходе интервью признала, что потери российской армии колоссальные, пишет «Диалог».
На возражение ведущего о том, что российская сторона не публикует список потерь, Монтян заявила, что в последние недели на фронте погибло большое количество людей, которых она знала лично.
Коллаборантка занимается снабжением оккупационных подразделений как Z-волонтер, напрямую общаясь с российскими солдатами.
«На потери не смотрят, фронт стоит плюс-минус. Мы общаемся с людьми, какое количество пропавших без вести, какое количество погибших... Ну среди наших даже друзей потери огромные, очень много людей погибло, которые воюют с незапамятных времен, только в последнее время», — заявила она.