Умеет Песков повеселить 1 Telegram-канал «СерпомПо»

21.10.2024, 13:16

2,906

Фото: Getty Images

Кремлю обидно.

Когда об аномалиях голосования в Молдове говорит пресс-секретарь человека, чье пребывание на посту уже 5-й срок само по себе является аномалией и грубым попранием закона и Конституции, которые поправили специально под него, это уже смешно.

Еще смешнее, когда пресс-Песков говорит о несвободной избирательной кампании в Молдове. Что такое свободные избирательные кампании, причем на всех уровнях, в России за четверть века путинского правления просто забыли. А уж про «аномалии в голосовании» и говорить нечего. Чего стоит из раза в раз повторяющаяся «аномалия» с абсолютно одинаковым, до сотых процента результатом голосования на разных участках. А результаты, меняющиеся на прямо противоположные после подсчета голосов, поданных с помощью электронной системы голосования...

Понятно, что Кремлю обидно, что, несмотря на все его усилия, результаты выборов и референдума в Молдове оказались не такими, как хотелось бы российским властям. Остается уверять, что выборы показали, что «очень много людей не являются сторонниками Санду».

Если бы в России провести нормальные выборы, то не факт, что Путин получил бы даже 40% голосов. Особенно учетом того, что уже третий год каждый день по его прихоти гибнут, получают увечья не только чужие, но и его собственные граждане, в том числе мирные.

Telegram-канал «СерпомПо»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com