Умеет Песков повеселить1
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 21.10.2024, 13:16
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Кремлю обидно.
Когда об аномалиях голосования в Молдове говорит пресс-секретарь человека, чье пребывание на посту уже 5-й срок само по себе является аномалией и грубым попранием закона и Конституции, которые поправили специально под него, это уже смешно.
Еще смешнее, когда пресс-Песков говорит о несвободной избирательной кампании в Молдове. Что такое свободные избирательные кампании, причем на всех уровнях, в России за четверть века путинского правления просто забыли. А уж про «аномалии в голосовании» и говорить нечего. Чего стоит из раза в раз повторяющаяся «аномалия» с абсолютно одинаковым, до сотых процента результатом голосования на разных участках. А результаты, меняющиеся на прямо противоположные после подсчета голосов, поданных с помощью электронной системы голосования...
Понятно, что Кремлю обидно, что, несмотря на все его усилия, результаты выборов и референдума в Молдове оказались не такими, как хотелось бы российским властям. Остается уверять, что выборы показали, что «очень много людей не являются сторонниками Санду».
Если бы в России провести нормальные выборы, то не факт, что Путин получил бы даже 40% голосов. Особенно учетом того, что уже третий год каждый день по его прихоти гибнут, получают увечья не только чужие, но и его собственные граждане, в том числе мирные.
Telegram-канал «СерпомПо»