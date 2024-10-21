У депутатов Госдумы РФ начнут отбирать загранпаспорта 1 21.10.2024, 13:26

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Из-за скандальных поездок.

В Госдуме приготовились составлять списки депутатов, которым запретят выезд за границу и у которых будут изымать загранпаспорта. Это следует из проекта постановления нижней палаты парламента, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Согласно тексту постановления, в списки будут вносить депутатов, получивших доступ к сведениям особой важности и совершенно секретным сведениям. Далее председатель нижней палаты парламента, которым на данный момент является Вячеслав Володин, будет принимать решение о запрете на выезд из страны депутата на конкретный срок.

Предполагается, что депутату сообщат о соответствующем решении в течение трех рабочих дней, а в течение пяти следующих дней он должен будет явиться и передать в аппарат Госдумы свой загранпаспорт. Документ будет храниться там до истечения назначенного срока либо до срока окончания действия загранпаспорта. Если же депутат не сдаст паспорт, еще через пять дней Госдума попросит МВД аннулировать его.

В случае прекращения депутатских полномочий документ передадут в государственный орган, выдавший паспорт, до окончания срока действия ограничения на выезд. При этом председатель Госдумы может разрешить краткосрочный выезд за рубеж, а также отменить решение, принятое в отношении какого-либо депутата.

Согласно закону о порядке выезда и въезда в РФ, выезд из страны не может быть запрещен на срок более пяти лет со дня последнего ознакомления с тайными документами. Однако, если Межведомственная комиссия по защите гостайны даст заключение, что сведения сохраняют степень секретности, срок ограничения может быть продлен до 10 лет.

К информации особой важности относятся данные в области военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам страны в одной или несколько указанных областей. Совершенно секретной информацией считаются сведения в тех же сферах, но распространение которых может нанести ущерб интересам государственного органа или отрасли экономики.

Депутаты регулярно знакомятся с документа для служебного пользования, а также участвуют в закрытых заседаниях, на которых озвучивается «чувствительная для национальных интересов» информация, говорит член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук.

В личном деле каждого депутата прописан его уровень допуска к гостайне, поэтому проблем с верификацией не будет, отмечает ранее работавший в аппарате Госдумы юрист Олег Захаров. По его словам, изъятие загранпаспортов после сдачи мандата ранее обсуждалось, «но, видимо, другого способа надежно блокировать их [депутатов] выезд за рубеж не нашлось».

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