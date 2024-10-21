Глава Минобороны Украины рассказал подробности тайных переговоров с РФ 21.10.2024, 13:35

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Рустем Умеров

Они велись после вторжения оккупантов.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в 2022 году Киев через международных партнеров вел секретные непрямые переговоры с РФ.

В интервью The Washington Post Умеров сообщил, что США «всегда были в курсе» этих контактов, а Украина консультировалась по этим вопросам.

Глава Минобороны заявил, что результатом этих тайных переговоров был гуманитарный коридор, который позволил выехать 400 тысячам украинцев с временно оккупированных территорий.

Также в ходе переговоров были достигнуты соглашения об обмене военнопленными, политическими заключенными и ранеными солдатами, а также «зерновое соглашение» по экспорту украинского зерна в Черном море.

Представители США подтвердили в комментарии СМИ, что секретные переговоры состоялись в 2022 году, когда Россия публично угрожала применить тактическое ядерное оружие.

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