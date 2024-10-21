В Кремле прокомментировали заявление Трампа об ударе по Москве 2 21.10.2024, 14:22

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Песков не стал опровергать слова кандидата от республиканцев.

В Кремле предпочитают не разглашать содержание разговоров, которые ведутся «на высшем уровне».

Таким образом спикер кремлевского режима Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа относительно его угроз ударом по центру Москвы, пишет BBC.

Песков также указал, что «целый ряд мировых лидеров» позиции в плане неразглашении содержания разговоров не придерживаются и информационную «гигиену» не соблюдают.

«Сейчас звучит очень много горячих и весьма эмоциональных заявлений в Соединенных Штатах в рамках избирательной кампании», — заявил спикер диктатора.

Кандидат в президенты США от Республиканкой партии Дональд Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, что угрожал Путину ударить по центру Москвы.

Политик утверждает, что он сказал Путину: Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы».

Также, по словам Трампа он добавил в разговоре с Путиным: «Мы друзья, я не хочу этого делать, но у меня нет выбора».

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