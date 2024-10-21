закрыть
21 октября 2024, понедельник, 15:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Кремле прокомментировали заявление Трампа об ударе по Москве

2
  • 21.10.2024, 14:22
  • 4,610
В Кремле прокомментировали заявление Трампа об ударе по Москве

Песков не стал опровергать слова кандидата от республиканцев.

В Кремле предпочитают не разглашать содержание разговоров, которые ведутся «на высшем уровне».

Таким образом спикер кремлевского режима Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа относительно его угроз ударом по центру Москвы, пишет BBC.

Песков также указал, что «целый ряд мировых лидеров» позиции в плане неразглашении содержания разговоров не придерживаются и информационную «гигиену» не соблюдают.

«Сейчас звучит очень много горячих и весьма эмоциональных заявлений в Соединенных Штатах в рамках избирательной кампании», — заявил спикер диктатора.

Кандидат в президенты США от Республиканкой партии Дональд Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, что угрожал Путину ударить по центру Москвы.

Политик утверждает, что он сказал Путину: Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы».

Также, по словам Трампа он добавил в разговоре с Путиным: «Мы друзья, я не хочу этого делать, но у меня нет выбора».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип