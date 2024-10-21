Шаман пал жертвой внутривидовой борьбы 1 Телеграм-канал «Русский декаданс»

21.10.2024, 14:40

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Дронова сейчас гоняют и в хвост, и в гриву.

Глава организации «Мы есть русские» Светлана Кузнецова заявила, что Шаман загубил свою карьеру, решив зарегистрировать товарный знак «Я русский». Оправдание в стиле «вы все не так поняли» патриотам не понравилось, поэтому Дронова сейчас гоняют и в хвост, и в гриву.

ЛОМы, которые еще неделю назад рассыпались в комплиментах «арийскому мальчику», теперь бичуют его за странный образ и отсутствие патриотизма. Творцы предъявляют за вторичность и двусмысленность текстов. А чиновники делают из Шамана антипример «патриота на зарплате».

Забавно, что больше всего на певца наезжают организации, у которых в названии есть «русский», «Русь», «Россия» и прочие аналогичные слова. Потому что по сути у них одна аудитория с Дроновым, одна кормовая база. Шаман попытался монополизировать целое направление патриотизма, за что теперь подвергается тотальной обструкции.

Интересно, кто заменит Дронова на сцене. Вытащат из пыльного чулана ЛЮБЭ? Или создадут новый человекобренд, но уже без нацистских заскоков и с меньшим ценником?

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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