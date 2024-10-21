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Россия не пустила из Беларуси 19,5 тонн груш

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  • 21.10.2024, 14:49
Россия не пустила из Беларуси 19,5 тонн груш

Фрукты были заражены бурой монилиозной гнилью.

На прошлой неделе Россия приняла решение о запрете на ввоз 19,5 тонны груш из Беларуси. По информации Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, фрукты оказались заражены бурой монилиозной гнилью.

Несмотря на наличие необходимого фитосанитарного сертификата, во время проверки специалисты Россельхознадзора обнаружили патоген. В результате груз был возвращен отправителю.

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