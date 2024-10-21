В Минский зоопарк привезли леопарда с оккупированных украинских территорий

В Минский зоопарк привезли леопарда с оккупированных украинских территорий3
- 21.10.2024, 15:09
- 1,010
В Беларусь он попал из российского хосписа.
В Минском зоопарке поселился леопард Порш. Его недавно привезли из российского хосписа, куда он попал из «зоны боевых действий».
«Молодого леопарда спасли из зоны боевых действий – так он попал в «Дом тигра». Но хоспис – это место, где содержатся животные с особенностями здоровья, которым необходим определенный уход. Поршик же абсолютно здоровый малыш – анализы идеальные. Потому ему начали искать новый дом, которым стал наш зоопарк», — рассказали в зоопарке агентству «Минск-Новости».
В зоопарке сообщили, что Порш адаптировался к новым условиям. На следующий после приезда день он «возлегал в вольере, осматривался, явных признаков недовольства не проявлял».
Как ранее сообщал хоспис «Дом тигра», леопарда забрали из города Сватова Луганской области в октябре прошлого года. Город находится под российской оккупацией с марта 2022 года.