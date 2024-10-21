Глава Пентагона в Киеве объявил о новом пакете военной помощи
- 21.10.2024, 15:15
Остин прибыл в Украину с неанонсированным визитом.
Министр обороны США Ллойд Остин во время необъявленного визита в Киев в понедельник объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $400 млн, пишет New Voice.
«Я хотел бы объявить выделение президентского пакета помощи на $400 млн на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины», — сказал Остин.
Он также заверил, что США будут продолжать оказывать поддержку Украине в рамках двустороннего соглашения в сфере безопасности, подписанного президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом.
18 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с президентом США Джо Байденом о регулярных поставках военной помощи. По его словам, Украина будет получать пакеты вооружения раз в две-три недели.