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Глава Пентагона в Киеве объявил о новом пакете военной помощи

  • 21.10.2024, 15:15
Глава Пентагона в Киеве объявил о новом пакете военной помощи
Ллойд Остин
Фото: Reuters

Остин прибыл в Украину с неанонсированным визитом.

Министр обороны США Ллойд Остин во время необъявленного визита в Киев в понедельник объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $400 млн, пишет New Voice.

«Я хотел бы объявить выделение президентского пакета помощи на $400 млн на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины», — сказал Остин.

Он также заверил, что США будут продолжать оказывать поддержку Украине в рамках двустороннего соглашения в сфере безопасности, подписанного президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с президентом США Джо Байденом о регулярных поставках военной помощи. По его словам, Украина будет получать пакеты вооружения раз в две-три недели.

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