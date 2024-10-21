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Минчанин дал займы троим людям и попал под суд

  • 21.10.2024, 15:15
Минчанин дал займы троим людям и попал под суд

За «нелегальный бизнес».

Минчанин с января 2019 года по апрель 2024 года через посредника предоставил займы трем белорусам и взял за пользование деньгами проценты. Это стало основанием для суда за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщает Генеральная прокуратура.

За пять лет обвиняемый получил доход в виде процентов от сумм займов в размере более 48 тысяч рублей.

Прокуратура поручила налоговикам начать административный процесс в отношении минчанина за незаконную предпринимательскую деятельность.

В итоге экономический суд Минска наказал мужчину штрафом в размере 50 базовых величин (2 тысячи рублей) с конфискацией 20% от суммы полученного дохода.

Постановление вступило в законную силу.

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