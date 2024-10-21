Минчанин дал займы троим людям и попал под суд 21.10.2024, 15:15

За «нелегальный бизнес».

Минчанин с января 2019 года по апрель 2024 года через посредника предоставил займы трем белорусам и взял за пользование деньгами проценты. Это стало основанием для суда за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщает Генеральная прокуратура.

За пять лет обвиняемый получил доход в виде процентов от сумм займов в размере более 48 тысяч рублей.

Прокуратура поручила налоговикам начать административный процесс в отношении минчанина за незаконную предпринимательскую деятельность.

В итоге экономический суд Минска наказал мужчину штрафом в размере 50 базовых величин (2 тысячи рублей) с конфискацией 20% от суммы полученного дохода.

Постановление вступило в законную силу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com