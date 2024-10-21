Минчанин дал займы троим людям и попал под суд
- 21.10.2024, 15:15
За «нелегальный бизнес».
Минчанин с января 2019 года по апрель 2024 года через посредника предоставил займы трем белорусам и взял за пользование деньгами проценты. Это стало основанием для суда за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщает Генеральная прокуратура.
За пять лет обвиняемый получил доход в виде процентов от сумм займов в размере более 48 тысяч рублей.
Прокуратура поручила налоговикам начать административный процесс в отношении минчанина за незаконную предпринимательскую деятельность.
В итоге экономический суд Минска наказал мужчину штрафом в размере 50 базовых величин (2 тысячи рублей) с конфискацией 20% от суммы полученного дохода.
Постановление вступило в законную силу.