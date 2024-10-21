На польско-белорусской границе установили плакат с информацией о репрессиях в Беларуси 21.10.2024, 15:23

Активист объяснил цель акции.

Белорусский активист Сергей Стальмаков провел одиночный пикет на польско-белорусской границе. С польской стороны, примерно в 30 метрах от шлагбаума, он 19 октября установил плакат с информацией о политических делах в Беларуси. Такую акцию он объяснил желанием проинформировать белорусов о том, что происходит в стране, пишет Most.

«Предупреждение. Вы въезжаете в Республику Беларусь, где за 3 летних месяца этого года подверглись политическим репрессиям 468 человек», — написано на плакате на русском и английском языках.

По польскому законодательству согласование одиночных пикетов происходит по уведомительному принципу. Сергей рассказывает, что заранее направил заявление с указанием даты и места пикета в местную администрацию — ужонд.

Активист говорит, что одной из его целей было понять, владеют ли белорусы достоверной информацией о масштабах политического преследования. Оказалось, для многих эта информация в новинку.

— Брестчанка интеллигентного вида посмотрела на плакат, подошла и говорит: «Это вот столько людей с 2020 года?» Я говорю: «Вы внимательно почитайте. Это только за три летних месяца». У нее, конечно, глаза… — рассказывает Сергей.

По его словам, многие белорусы, которые в тот день возвращались домой из Польши, обращали внимание на плакат, обсуждали его между собой, вспоминали сталинские репрессии. Некоторые даже фотографировали.

— Я им говорил: «Смотрите, осторожнее с этими снимками. При проверке [телефона] за это вам в Беларуси могут прилететь неприятности, — рассказывает он.

Проблем с полицией из-за акции не было. Полицейские подходили к Сергею, спрашивали, согласован ли пикет и сколько он продлится. И даже интересовались, не обижают ли его. А в случае конфликтов рекомендовали обращаться к ним. Однако этого не понадобилось.

Сергей считает, что такого рода «ликбез» туристам нужен.

— Абсолютно уверен, что любые акции по беспристрастному информированию необходимы. Потому что информации внутри страны у них нет, — объясняет Сергей. По его подсчетам, за время акции ему удалось привлечь внимание нескольких сотен человек к теме репрессий.

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