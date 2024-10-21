В Минске хотели показать фильм, взявший Гран-при в Каннах
- 21.10.2024, 15:56
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Но оказалось, что в Беларуси это невозможно.
В этом году Золотую пальмовую ветвь на Каннском фестивале получила лента американского кинорежиссера Шона Бейкера «Анора». Ее собирались показать и в Минске, но, как оказалось, в Беларуси это невозможно. Портал Tochka.by выяснил почему.
C белорусской киноафиши пропала картина «Анора». Точнее, фильм вроде есть, но билет на него купить невозможно: в расписании сеансов значится, что мероприятие недоступно.
Журналистка портала позвонила в УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома и спросила, почему так произошло.
«Мы планировали показать этот фильм, но по итогу оказалось, что на территории Беларуси ни у кого на нет прав на его демонстрацию. На сегодняшний день ситуация такая», — сообщили в «Киновидеопрокате».
На вопрос о том, планируется ли разрешить эту проблему, в учреждении однозначного ответа не дали.
«Пока что не вижу, чтобы что-то менялось, но все возможно», — заявила собеседница.