закрыть
21 октября 2024, понедельник, 16:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске хотели показать фильм, взявший Гран-при в Каннах

  • 21.10.2024, 15:56
  • 1,122
В Минске хотели показать фильм, взявший Гран-при в Каннах

Но оказалось, что в Беларуси это невозможно.

В этом году Золотую пальмовую ветвь на Каннском фестивале получила лента американского кинорежиссера Шона Бейкера «Анора». Ее собирались показать и в Минске, но, как оказалось, в Беларуси это невозможно. Портал Tochka.by выяснил почему.

C белорусской киноафиши пропала картина «Анора». Точнее, фильм вроде есть, но билет на него купить невозможно: в расписании сеансов значится, что мероприятие недоступно.

Журналистка портала позвонила в УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома и спросила, почему так произошло.

«Мы планировали показать этот фильм, но по итогу оказалось, что на территории Беларуси ни у кого на нет прав на его демонстрацию. На сегодняшний день ситуация такая», — сообщили в «Киновидеопрокате».

На вопрос о том, планируется ли разрешить эту проблему, в учреждении однозначного ответа не дали.

«Пока что не вижу, чтобы что-то менялось, но все возможно», — заявила собеседница.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип