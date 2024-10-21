Портников назвал условия, которые заставят Россию остановить войну
- 21.10.2024, 16:35
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Их всего три.
Известный украинский журналист, писатель и публицист Виталий Портников в интервью с Сергеем Жаданом на «Радио Хартія» озвучил три ключевых условия, при которых Россия может на длительное время прекратить военные действия против Украины.
«Первое: россияне видят, что они не могут ни на километр продвинуться по нашей земле. Второе: россияне видят, что бомбардировка украинских городов не приводит к массовому оттоку населения и к полной инфраструктурной катастрофе. И третье: то, что россияне видят, что они больше теряют, чем получают», — отметил Портников.
Он добавил, что при выполнении этих условий может возникнуть возможность обсуждения прекращения огня, что в свою очередь может открыть путь к долгосрочному миру.
По мнению Портникова, такие инициативы, как мирный саммит с участием России, мирные переговоры и гарантии безопасности, представляют собой лишь театральные декорации, которые не имеют реального влияния на ситуацию.