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Как спустить воздух с батареи, если нет ключа: элементарный лайфхак

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  • 21.10.2024, 16:46
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Как спустить воздух с батареи, если нет ключа: элементарный лайфхак

Справится каждый.

С наступлением холодов традиционно начинается отопительный сезон. В связи с этим во многих частных и многоквартирных домах могут возникнуть определенные проблемы с системой обогрева из-за ее завоздушивания. О том, как спустить воздух с батареи, - читайте в материале УНИАН.

Как спустить воздух с батарей - справится каждый

Важно отметить, что в радиаторы со временем попадает воздух, из-за чего они начинают плохо и неравномерно прогреваться. Это может произойти во время сезонного подключения отопления, замены батарей или факторов физического характера. То, каким образом стравить воздух, зависит от типа батарей, установленных в доме. Опишем основные варианты:

В первую очередь расскажем, как спустить воздух с батареи старого образца. Дело в том, что в чугунных батареях обычно нет специального крана Маевского, предназначенного для стравливания воздуха, но там есть заглушка на торце, которая для этого служит. Для того чтобы стравить воздух, нужно взять разводной ключ и открутить заглушку на не более чем один оборот. После этого нужно подождать, пока не выйдет воздух из системы (перестанут появляться пузырьки), а потом закрутить заглушку обратно, желательно уплотнив резьбу. В этом и заключается ответ на вопрос, как спустить воздух с батареи, если нет крана Маевского.

Сегодня в домах устанавливаются батареи с наличием вышеупомянутого крана. Поэтому, важно быть в курсе, как спустить воздух с батареи нового образца. Это дело весьма нехитрое и с ним сможет справиться каждый. Кран Маевского находится в верхней части радиатора и его надо открутить специальным ключом против часовой стрелки. Затем нужно дождаться выхода воздуха: это обычно происходит вперемешку с теплоносителем и сопровождается характерным шипением. Когда начнет идти только вода, нужно аккуратно его закрыть обратно. Многие спрашивают, как спустить воздух с батареи без ключа. Для этого нужна всего лишь отвертка среднего размера с плоским шлицем, которой надо открутить винтик на торце устройства.

Еще одни важный момент - как спустить воздух с батареи с терморегулятором. Для начала требуется открутить регулятор для клапана, а потом с помощью накидного ключа ослабить гайку, которая идет встык с регулятором. Затем ждем выхода воздуха системы, время от времени нажимая на шток. Когда пойдет только вода - собираем все устройство обратно, как было.

Знание того, как правильно спустить воздух с батареи, поможет вам не залить ни свой дом, ни соседскую квартиру, что может очень дорого вам обойтись в виде финансовых и не только трат.

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