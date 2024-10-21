Российская армия столкнулась с «серьезными проблемами»
- 21.10.2024, 17:09
Z-блогер Грубник бьет тревогу из-за ситуации на фронте.
Z-блогер и волонтер Владимир Грубник (автор канала «Призрак Новороссии») рассказал, что из-за отсутствия резервов в армии РФ в пехоту для штурмов переводят даже военнослужащих стратегических ракетных войск. То есть то самое ядерное оружие, которым постоянно трясет Путин, в случае чего скоро некому будет запускать, пишет «Диалог».
Ракетчиков отправляют штурмовать посадки Донецкой области.
«Неужели у нас совсем нет резервов?» - задается вопросом на видео Грубник.
Z-блогер также не понимает, кто именно будет запускать ракеты, если такой вопрос встанет перед российским руководством. Ранее сообщалось, что в штурмовые подразделения переводят даже экипажи систем ПВО.
«Это, конечно, очень серьезный сигнал. Можно представить себе, какой уровень потерь, если дошло уже до этого», - комментируют признание Z-блогера в Сети.