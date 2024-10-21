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Врач объяснил, опасна ли оспа обезьян для белорусов

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  • 21.10.2024, 17:21
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Врач объяснил, опасна ли оспа обезьян для белорусов

Случаи заболевания зафиксированы и в европейском регионе.

В августе Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала очередную вспышку оспы обезьян в Африке. Произошедшее представители ВОЗ назвали «чрезвычайной ситуацией международного значения».

Очаг был зафиксирован в ДР Конго, и к середине месяца погибло не меньше 400 человек. Вскоре первого зараженного на европейском континенте зафиксировали в Швеции.

— Действительно, Всемирная организация здравоохранения объявила о чрезвычайной ситуации, но на территории Африканского континента. Там на август было зафиксировано более 24 тыс. случаев заражения. Единичные — в некоторых других странах, в том числе в европейском регионе. Мы об этой проблеме знаем и готовы к ней, — отметил в интервью агентству «Минск-Новости» главврач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Григорий Гетюк.

Он также подчеркнул, что оспа обезьян в Беларуси не регистрировалась, но для выявления инфекции в медучреждениях есть все возможности.

— Специфика заболевания в том, что оно передается только при очень тесных близких контактах. Поэтому, я надеюсь, что нам не грозит его широкое распространение, даже если инфекция появится в стране, — добавил Григорий Гетюк.

Во время прошлой вспышки в мае 2022 года оспой обезьян переболели 87 тысяч человек по всему миру, 112 из которых скончались. Ответственным за эпидемию был штамм Clade 2. В 2024-м виновник эпидемии — более опасный штамм Clade 1b. Вакцины от оспы обезьян пока не существует.

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