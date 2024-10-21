Президент Парламентской ассамблеи НАТО рассказал о слабости России 1 21.10.2024, 17:32

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На это указывает один важный фактор.

Присутствие солдат из Северной Кореи на линии фронта пока официально не подтверждено. Но их могут перебросить туда уже до конца года. Возможное участие военнослужащих из КНДР в войне России против Украины — это опасная эскалация, заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Джерри Коннолли. По его мнению, то, что Северная Корея поставляет РФ ракеты и снаряды, а теперь и военных, говорит о слабости России, пишет FREEДОМ.

«С точки зрения Украины и НАТО это демонстрирует определенную слабость России. Вам нужны северокорейские войска для дислокации в Европе для боевых действий в Украине? Может потому, что, честно говоря, российский потенциал исчерпан? По оценкам, потери россиян составляют 600 тыс. убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это уже приближается к потерям во Второй мировой войне на начальных этапах операции «Барбаросса», — заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Джерри Коннолли.

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