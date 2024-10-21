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Санду вызвала на дебаты своего пророссийского соперника по второму туру

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  • 21.10.2024, 17:49
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Санду вызвала на дебаты своего пророссийского соперника по второму туру
Майя Санду

Должны состояться на этой неделе.

Действующий президент Молдовы Майя Санду, которая претендует на новый срок, вызвала на дебаты своего соперника по второму туру, кандидата от пророссийской Партии социалистов Александра Стояногло.

Об этом Санду сказала в ходе брифинга, сообщает Jurnal.

Она пригласила своего соперника принять участие в дебатах на этой неделе.

«Я обращаюсь к своему оппоненту. Я уважаю голоса тех, кто доверился вам. На этой неделе мы должны провести серьезные дебаты о том, каким мы видим будущее Молдовы и куда мы хотим двигаться. Пусть граждане услышат нас и примут решение», – обратилась Санду к Стоянолго.

Она отметила, что избирательные штабы придут к общему решению по организации мероприятия на этой неделе.

По результатам обработки почти 98% всех голосов на президентских выборах в Молдове Майя Санду получила 41,83%.

Кандидат от пророссийской Партии социалистов Республики Молдова Александр Стояногло получил 26,36% и будет соревноваться с Санду во втором туре.

Кандидат, занявший третье место, – Ренато Усатый – получил 13,77% голосов.

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