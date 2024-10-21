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ВСУ атаковали завод одного из крупнейших производителей чипов России

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  • 21.10.2024, 18:11
  • 3,618
ВСУ атаковали завод одного из крупнейших производителей чипов России

Производство остановлено.

На предприятии «Группа Кремний Эл» в Брянской области нарушено энергоснабжение и прерваны производственные цепочки из-за ночной атаки, сообщает руководство предприятия. «Кремний Эл» — одно из крупнейших предприятий в сфере микроэлектроники в России.

«В результате ночной террористической атаки на производственные и административные корпуса завода нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки. Коллектив завода сплотился как никогда — все в силу своих возможностей участвуют в ликвидации последствий взрывов и пожаров», — говорится в сообщении.

Сейчас строители проводят экспертизу возможности восстановления разрушений.

Атака беспилотников на Брянск произошла в ночь на субботу, 19 октября. Губернатор Александр Богомаз тогда рассказал, что над регионом сбили якобы сбили 17 БПЛА. Один из них врезался в здание завода микроэлектроники, в результате чего случился пожар. Для ликвидации огня в городе на несколько часов перекрыли движение по улице Красноармейской от кольца на «Полтиннике» до кольца у «Самолета».

АО «Группа Кремний Эл» — одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России, которое поставляет свою продукцию 815 компаниям. В частности, завод выпускает современные чипы, силовые модули и диоды, занимается обработкой металлов и термопласта. Штат предприятия превышает 1,7 тыс. человек. По итогам 2021 года выручка АО «Группа Кремний Эл» составила 3,9 млрд российских руб.

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