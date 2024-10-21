Во Вьетнаме президентом избрали генерала армии

Во Вьетнаме президентом избрали генерала армии2
- 21.10.2024, 19:09
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Кандидатуру Лыонга Кыонга поддержали все 440 депутатов, присутствовавших на заседании.
21 октября парламент Вьетнама избрал президентом страны генерала армии Лыонга Кыонга. Об этом сообщает Reuters.
Кандидатуру 67-летнего Кыонга поддержали все 440 депутатов, присутствовавших на заседании.
До избрания он занимал должность члена политбюро Центрального комитета единственной партии в стране – коммунистической. Его предыдущая должность была пятой по важности после руководителя партии, президента, премьер-министра и председателя парламента.
Reuters отмечает, что назначение президентом генерала может наконец-то «принести некоторую стабильность во вьетнамскую политику после бурного периода отставок и перестановок».
В инаугурационной речи Кыонг пообещал усилить обороноспособность и проводить независимую и многостороннюю внешнюю политику.
Предшественником Кыонга был с мая по октябрь То Лама, сейчас он занимает «более влиятельную» должность лидера компартии после смерти в июле ее генерального секретаря Нгуен Фу Чонга.
Агентство отмечает, что у президента Вьетнама «мало прямой власти», но он представляет страну на встречах на высоком международном уровне. К примеру, То Лам, предшественник Кыонга, за короткий срок на должности президента встретился в том числе с лидерами Китая и США.