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Во Вьетнаме президентом избрали генерала армии

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  • 21.10.2024, 19:09
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Во Вьетнаме президентом избрали генерала армии
Лыонг Кыонг

Кандидатуру Лыонга Кыонга поддержали все 440 депутатов, присутствовавших на заседании.

21 октября парламент Вьетнама избрал президентом страны генерала армии Лыонга Кыонга. Об этом сообщает Reuters.

Кандидатуру 67-летнего Кыонга поддержали все 440 депутатов, присутствовавших на заседании.

До избрания он занимал должность члена политбюро Центрального комитета единственной партии в стране – коммунистической. Его предыдущая должность была пятой по важности после руководителя партии, президента, премьер-министра и председателя парламента.

Reuters отмечает, что назначение президентом генерала может наконец-то «принести некоторую стабильность во вьетнамскую политику после бурного периода отставок и перестановок».

В инаугурационной речи Кыонг пообещал усилить обороноспособность и проводить независимую и многостороннюю внешнюю политику.

Предшественником Кыонга был с мая по октябрь То Лама, сейчас он занимает «более влиятельную» должность лидера компартии после смерти в июле ее генерального секретаря Нгуен Фу Чонга.

Агентство отмечает, что у президента Вьетнама «мало прямой власти», но он представляет страну на встречах на высоком международном уровне. К примеру, То Лам, предшественник Кыонга, за короткий срок на должности президента встретился в том числе с лидерами Китая и США.

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