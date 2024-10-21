Нацбанк принял решение, которое влияет на ставки по жилищным кредитам 1 21.10.2024, 19:29

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Подробности.

Национальный банк Беларуси принял решение относительно расчетной величины стандартного риска (РВСР).

Как сообщили в пресс-службе регулятора, принято решение не менять этот показатель в ноябре. До этого банк не менял РВСР на сентябрь и октябрь.

В следующем месяце РВСР по кредитам для юрлиц сохранится на уровне 12,5% годовых, а по кредитам для физлиц – 17,71%.

Отметим, что с февраля Нацбанк понижал расчетные величины стандартного риска раз в три месяца.

Банки, которые превышают расчетные величины стандартного риска, должны выполнять повышенные требования в области достаточности капитала, формирования специальных резервов на покрытие возможных убытков и формирование фонда обязательных резервов.

Таким образом, показатель косвенно влияет на стоимость займов в стране.

Еще один показатель, на который банковские учреждения ориентируются при формировании процентных ставок по кредитам, – ставка рефинансирования. На данный момент она составляет 9,5% годовых.

Нацбанк прогнозирует, что ставка рефинансирования за 2024 год в среднем будет на уровне 9–9,5% годовых.

Отметим, что белорусы продолжают брать у банков взаймы. Долговые суммы ставят рекорды. Так, задолженность населения по кредитам на 1 сентября составила Br23,915 млрд. Это на Br536,4 млн больше, чем месяцем ранее.

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