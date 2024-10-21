Пленный из ЧВК «Вагнер» о походе на Москву: Нашей задачей было «обнулить» Шойгу и Герасимова 21.10.2024, 20:12

1,394

Пригожин приказал вагнеровцам их арестовать.

Максим Комиссаров — российский пленный. Родом он из Вологды, — с пятнадцати лет сидел в тюрьмах. Когда-то Комиссаров присоединился к ЧВК «Вагнер» и участвовал в походе Евгения Пригожина на Москву.

По его словам, российским наемникам приказали либо арестовать Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, либо «обнулить».

«Ехали и были заряжены, такого настроя в Министерстве обороны я не видел. Терять было нечего, две ипотеки было взято», - рассказал россиянин.

О том, как оккупант попал на войну, а впоследствии в плен — он рассказал в эксклюзивном интервью Юрию Бутусову. Подробнее об этом, — смотрите далее на ютуб-канале «Бутусов Плюс».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com