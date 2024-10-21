Пленный из ЧВК «Вагнер» о походе на Москву: Нашей задачей было «обнулить» Шойгу и Герасимова
- 21.10.2024, 20:12
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Пригожин приказал вагнеровцам их арестовать.
Максим Комиссаров — российский пленный. Родом он из Вологды, — с пятнадцати лет сидел в тюрьмах. Когда-то Комиссаров присоединился к ЧВК «Вагнер» и участвовал в походе Евгения Пригожина на Москву.
По его словам, российским наемникам приказали либо арестовать Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, либо «обнулить».
«Ехали и были заряжены, такого настроя в Министерстве обороны я не видел. Терять было нечего, две ипотеки было взято», - рассказал россиянин.
О том, как оккупант попал на войну, а впоследствии в плен — он рассказал в эксклюзивном интервью Юрию Бутусову. Подробнее об этом, — смотрите далее на ютуб-канале «Бутусов Плюс».