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Фон дер Ляйен поздравила Молдову с европейским выбором

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  • 21.10.2024, 20:40
Фон дер Ляйен поздравила Молдову с европейским выбором
Урсула фон дер Ляйен

Молдова показывает, что «она независима, сильна и хочет европейского будущего», заявила глава Еврокомиссии.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила народ Молдовы и президента Майю Санду с результатами голосования на референдуме о вступлении страны в ЕС. «Перед лицом гибридной тактики России Молдова показывает, что она независима, сильна и хочет европейского будущего!» - написала фон дер Ляйен в своем аккаунте в соцсети X в понедельник, 21 октября.

Согласно результатам подсчета всех бюллетеней, обнародованным Центральной избирательной комиссией Молдовы, за европейский курс Кишинева высказались 50,46% участников плебесцита.

Гражданам Молдовы предлагалось 20 октября ответить «да» или «нет» на вопрос: «Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому Союзу?». Изначально разрыв между двумя лагерями был минимальным. Однако по мере подсчета голосов в Кишиневе и за рубежом изначальный отрыв противников евроинтеграции заметно сократился.

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