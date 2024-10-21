Фон дер Ляйен поздравила Молдову с европейским выбором 1 21.10.2024, 20:40

Урсула фон дер Ляйен

Молдова показывает, что «она независима, сильна и хочет европейского будущего», заявила глава Еврокомиссии.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила народ Молдовы и президента Майю Санду с результатами голосования на референдуме о вступлении страны в ЕС. «Перед лицом гибридной тактики России Молдова показывает, что она независима, сильна и хочет европейского будущего!» - написала фон дер Ляйен в своем аккаунте в соцсети X в понедельник, 21 октября.

Congratulations to the people of Moldova and to you, @sandumaiamd



You’ve done it again!



In the face of Russia’s hybrid tactics, Moldova shows that it is independent, it is strong and it wants a European future! https://t.co/R9v95YnHh7 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 21, 2024

Согласно результатам подсчета всех бюллетеней, обнародованным Центральной избирательной комиссией Молдовы, за европейский курс Кишинева высказались 50,46% участников плебесцита.

Гражданам Молдовы предлагалось 20 октября ответить «да» или «нет» на вопрос: «Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому Союзу?». Изначально разрыв между двумя лагерями был минимальным. Однако по мере подсчета голосов в Кишиневе и за рубежом изначальный отрыв противников евроинтеграции заметно сократился.

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