На границе остановили уже 740 человек, которые не задекларировали валюту 21.10.2024, 20:51

У них забрали миллионы.

Белорусские таможенники продолжают проверять, сколько денег люди везут через границу. За девять месяцев этого года незаконно пытались провезти деньги без декларации в 741 случае.

Сумма изъятой валюты в белорусских рублях — около 12,7 млн, сообщает ГТК.

Напомним, что декларировать нужно сумму больше 10 тысяч долларов в эквиваленте, при этом не важно, в какой валюте человек везет деньги. Заполнять декларацию надо и при выезде, и при въезде, если сумма наличных превышает этот лимит.

Если ввозимая или вывозимая сумма больше 100 тысяч долларов в эквиваленте, то кроме декларации нужны документы, которые подтверждают легальное происхождение денег.

Если на границе скрыть деньги, их могут конфисковать и дать штраф от 5 до 30 базовых величин. Если не задекларировать сумму больше 30 тысяч долларов в эквиваленте, то может грозить уголовная ответственность.

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