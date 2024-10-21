закрыть
21 октября 2024, понедельник, 20:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На границе остановили уже 740 человек, которые не задекларировали валюту

  • 21.10.2024, 20:51
На границе остановили уже 740 человек, которые не задекларировали валюту

У них забрали миллионы.

Белорусские таможенники продолжают проверять, сколько денег люди везут через границу. За девять месяцев этого года незаконно пытались провезти деньги без декларации в 741 случае.

Сумма изъятой валюты в белорусских рублях — около 12,7 млн, сообщает ГТК.

Напомним, что декларировать нужно сумму больше 10 тысяч долларов в эквиваленте, при этом не важно, в какой валюте человек везет деньги. Заполнять декларацию надо и при выезде, и при въезде, если сумма наличных превышает этот лимит.

Если ввозимая или вывозимая сумма больше 100 тысяч долларов в эквиваленте, то кроме декларации нужны документы, которые подтверждают легальное происхождение денег.

Если на границе скрыть деньги, их могут конфисковать и дать штраф от 5 до 30 базовых величин. Если не задекларировать сумму больше 30 тысяч долларов в эквиваленте, то может грозить уголовная ответственность.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип