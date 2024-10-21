В Сирии ликвидировали капитана ВМФ РФ 4 21.10.2024, 21:01

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Николай Михайленко

Николай Михайленко погиб при «выполнении специальных задач».

В Сирии погиб капитан I ранга российского Военно-морского флота Николай Михайленко, 21 октября его похоронили в Севастополе, заявил «губернатор»-оккупант региона Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Николай Николаевич Михайленко погиб при выполнении специальных задач в Сирийской Арабской Республике», — написал он.

Как рассказал Развожаев, Михайленко родился в Чернигове в семье военного, после школы поступил в Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова (ЧВВМУ) в Севастополе. После окончания училища он проходил службу в Военно-морском флоте (ВМФ) на должностях офицерского состава.

В последние годы Михайленко преподавал в ЧВВМУ, но «не отсиживался в учебных аудиториях», отметил Развожаев. «Он пользовался каждой возможностью побывать там, где на практике применяются новые тактические приемы, испытываются образцы вооружений и военной техники», — сообщил севастопольский «губернатор».

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