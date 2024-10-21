На берегу Нарочи появились «космические» купола 21.10.2024, 21:30

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Фотофакт.

На берегу Нарочи появились геокупола со всеми городскими удобствами (и даже высокоскоростным интернетом), которые можно арендовать всего за 100 рублей в сутки. Их главная фишка — близость к озеру, пишет «Онлайнер».

Витиеватая дорожка петляет между деревьями и неожиданно сворачивает к шлагбауму. За ним уже можно разглядеть два серых купола — это и есть тот самый глэмпинг (так называют кемпинги с более комфортными условиями). Фактически он находится на берегу озера — прямо из палаток открывается вид на Нарочь.

Сам пляж под названием «Урлики» принадлежит санаторию «Приозерный». В 1990-е, когда в Беларуси робко и неуверенно зарождалась туристическая инфраструктура, энтузиасты построили здесь спасательную вышку, раздевалки, санузел и ресторан на воде. Локация хоть и была популярной, но проверку временем не выдержала и превратилась в заброшенное, дикое место.

Ничего не менялось до 2022 года, пока землю не передали санаторию. Тогда и началась масштабная реконструкция. Благодаря ландшафтным дизайнерам на территории вырос ровный газон, декоративные кустарники и молодые деревья. Появились дорожки из современной плитки, деревянные помосты, места для отдыха — качели, скамейки, гамаки… На самом берегу установили шезлонги и беседки, раздевалки и летние души. Открылся летний бар с безалкогольными напитками и ресторан на 80 посадочных мест. А по самому озеру стали курсировать яхты, гипнотизирующие людей на незапланированные траты сияющими белыми парусами. Народ клюнул.

Тогда команда «Приозерного» задумалась: а где можно остановиться на ночь людям, которые решат приехать сюда из другого города или области?

«На Нарочи не так много вариантов размещения. Это либо санатории, куда не так просто попасть летом, так как все заранее расписано, либо агроусадьбы. Раньше люди сдавали даже собственные квартиры: старались уехать куда-то на время, чтобы освободить жилье для посуточной аренды. Часто в комнатах оставались личные вещи хозяев. Сейчас это уже превратилось в бизнес: собственники переводят квартиры в коммерческую недвижимость, обеспечивают там уборку, добавляют расходники. Все стало более цивилизованно. Однако доступных вариантов отдыха у нас все равно не хватает», — считает директор санатория «Приозерный» Сергей Нехвядович.

Так и возникла идея организовать на берегу глэмпинг. Правда, вместо обыкновенных палаток здесь были смонтированы геокупола. Процесс установки следующий: сначала в землю забиваются сваи (около 80 штук для каждой конструкции), на них монтируется деревянный помост. Сверху — доска, затем — слой утеплителя и еще одна доска, на которую уже укладывается ламинат.

Скелет купола состоит из стальной трубы, покрытой полимерной краской, — производитель отмечает, что конструкция способна выдержать порывы ветра, сильный дождь, снегопад… Каркас приезжает в разобранном виде и собирается на месте. Затем на него натягивается чехол из ПВХ-материала, заменяющий потолок и стены. Он тоже имеет дополнительное утепление, а еще защиту от ультрафиолета. В этой «темной материи» есть и светлое пятно — мягкое панорамное «стекло» из ПВХ, которое можно закрыть blackout-шторами, если гостям захочется приватности.

«С помощью электрического кабеля мы дополнили его обогревом, чтобы в прохладную погоду окно не запотевало из-за разницы температур внутри и снаружи, а зимой не замерзало».

Со стороны купол выглядит не очень большим по размеру. Поэтому когда оказываешься внутри, искренне удивляешься, сколько всего здесь помещается. Максимальная высота потолков в номере — 4 метра, площадь — около 37 «квадратов» (в Минске квартиры такого размера!).

В центре купола находится двухспальная кровать и тумбочки, рядом — столик с двумя стульями. С другой стороны — мини-кухня с компактным холодильником, микроволновкой, электрическим чайником и раковиной. В номере жильцов ждут посуда, чай, две бутылки воды и даже маленький презент, который можно забрать домой, — подставка под ложку.

«Гости могут приготовить что-то сами (в стоимость глэмпинга входит аренда гриля), могут подкрепиться в ресторане на берегу или заказать в санатории шведский стол: завтрак и ужин стоят 12 рублей на человека, обед — 25 рублей».

В куполе нашлось место модульному санузлу — он скрывается в деревянной «коробке». Там есть все привычные городскому человеку удобства: душевая кабина, унитаз, раковина. Халаты, полотенца и гигиенические наборы, естественно, тоже прилагаются.

В номере предусмотрена естественная и принудительная вентиляция. А еще тут висит кондиционер: зимой он отапливает помещение, а летом, наоборот, охлаждает. Стоит отметить, что даже с выключенным устройством внутри было достаточно тепло — осеннее солнышко неплохо так прогрело купол.

Глэмпинг подключен и к оптоволокну: в каждом домике есть собственный модем, так что удаленщики смогут работать прямо у озера.

«Подвод к участку коммуникаций занял достаточно много времени и притормозил строительство. Установка куполов началась только в августе и закончилась к середине октября, хотя мы планировали открыть комплекс летом».

По словам директора санатория «Приозерный», собрать геокупол не так сложно и уж точно дешевле и быстрее, чем с нуля возводить обыкновенный коттедж. По крайней мере, не нужно подвозить бетон, кирпич и так далее.

Стоимость одной конструкции — около 60 000 рублей.

Пока что куполов в глэмпинге всего два. Первый носит название «Космос»: совсем скоро внутри поставят проектор, который будет транслировать звездное небо на потолок. Второй назвали «Гармонией» — там появится виниловый проигрыватель. В перспективе сюда привезут еще два объекта под сдачу, и у каждого будет своя фишка, отличающая его от остальных.

Саму территорию благоустроят: посадят деревья, добавят подсветку. А на небольших террасах оборудуют зоны отдыха с креслами и шезлонгами.

Сейчас ночь в геокуполе стоит 100 рублей с человека. Он рассчитан на двоих, но если комплекс станет востребованным у семей, внутри готовы поставить еще и раскладное кресло для ребенка.

«В эту цену входит пользование инфраструктурой санатория: бассейном, тренажерным залом, прокатом велосипедов или лыж, решетками для гриля. Можно бесплатно пользоваться беседкой и смотровой площадкой, ходить на йогу и разные культурные мероприятия. Можно посетить и наш веревочный городок, который открылся совсем недавно».

Скорее всего, уже к лету проживание в глэмпинге подорожает — все-таки сезон имеет значение. Конечно, это вариант не для интровертов: с утра до вечера тут ходят толпы народу.

«Да, это место нельзя назвать уединенным, но мы рассчитываем, что арендовать номера будут люди, которым интересен пляжный отдых. Целый день они будут загорать, купаться, гулять и возвращаться сюда на ночевку. После заката здесь уже не такое активное движение, — пояснил директор санатория «Приозерный».

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