Умер американский режиссер Аарон Кауфман 21.10.2024, 21:49

1,498

Аарон Кауфман

Он снял фильм «Суперсила» о войне в Украине.

В возрасте 51 года умер американский режиссер, сценарист и продюсер Аарон Кауфман.

Об этом сообщает Variety со ссылкой на продюсера Чеда Верди.

Аарон Кауфман умер 17 октября в Лас-Вегасе. Предварительно, режиссер умер из-за сердечного приступа. Ему был 51 год.

Кауфман вместе с Шоном Пенном работал над документальным фильмом «Суперсила», который номинировали на премию Эмми. Лента рассказывает о политическом становлении Владимира Зеленского.

Аарон Кауфман был Украине в феврале 2022 года. Режиссер прибыл в Киев за несколько недель до полномасштабного вторжения России, а также был в укрытии вместе с Владимиром Зеленский в первые дни войны.

Впервые фильм показали на кинофестивале Берлинале в феврале 2023 года, а мировая премьера состоялась в сентябре.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com