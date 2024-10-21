Умер американский режиссер Аарон Кауфман
- 21.10.2024, 21:49
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Он снял фильм «Суперсила» о войне в Украине.
В возрасте 51 года умер американский режиссер, сценарист и продюсер Аарон Кауфман.
Об этом сообщает Variety со ссылкой на продюсера Чеда Верди.
Аарон Кауфман умер 17 октября в Лас-Вегасе. Предварительно, режиссер умер из-за сердечного приступа. Ему был 51 год.
Кауфман вместе с Шоном Пенном работал над документальным фильмом «Суперсила», который номинировали на премию Эмми. Лента рассказывает о политическом становлении Владимира Зеленского.
Аарон Кауфман был Украине в феврале 2022 года. Режиссер прибыл в Киев за несколько недель до полномасштабного вторжения России, а также был в укрытии вместе с Владимиром Зеленский в первые дни войны.
Впервые фильм показали на кинофестивале Берлинале в феврале 2023 года, а мировая премьера состоялась в сентябре.