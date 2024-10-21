Конгрессмены США от обеих партий призвали ужесточить санкции в отношении российской нефти

Конгрессмены США от обеих партий призвали ужесточить санкции в отношении российской нефти2
- 21.10.2024, 22:12
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Они обратились к Байдену.
Десятки конгрессменов от обеих партий призвали администрацию Джо Байдена ужесточить санкции в отношении поставок российской нефти и выразили сомнения в правомерности исключения, позволяющего крупнейшей в мире нефтедобывающей компании SLB продолжать работу в России, передает «Голос Америки».
С момента начала полномасштабного российского вторжения в Украину США и европейские страны стремятся с помощью санкций сократить доходы Москвы от продажи энергоносителей. Это заставило несколько нефтесервисных компаний покинуть Россию, но SLB продолжает свою деятельность в стране.
52 законодателя, включая демократов Джейка Аучинклосса и Ллойда Доггетта и республиканца Брайана Фицпатрика, заявили, что с момента вторжения SLB подписала новые контракты, наняла сотни сотрудников и ввезла в Россию оборудование приблизительно на 18 миллионов долларов.
«Эта американская компания поддерживает военную машину Владимира Путина, финансируя варварское вторжение в Украину. Мы призываем вас продолжать поддерживать наших украинских союзников, применяя более жесткие нефтяные санкции, чтобы эффективно ограничить прибыль Путина», – подчеркивается в письме законодателей на имя министра финансов Джанет Йеллен и госсекретаря Энтони Блинкена.
По словам законодателей, администрация ссылается на генеральную лицензию Министерства финансов, которая разрешает американским лицам осуществлять операции, связанные с энергетикой, с участием некоторых российских финансовых учреждений, находящихся под санкциями.
«Нам известны часто приводимые аргументы о том, что российская нефть обеспечивает критически важный и незаменимый сегмент мирового предложения нефти, – заявили законодатели. – Однако, позволяя России пользоваться западными технологиями и опытом, мы лишь повышаем устойчивость ее нефтегазового сектора к западным санкциям и продлеваем ее способность финансировать свое незаконное нападение».
В мае замгоссекретаря Джеффри Пайатт заявил агентству Reuters, что SLB не нарушила санкций против России.
В прошлом году SLB получила из России 5% своей выручки. На момент начала полномасштабной войны в 2022 году в России работало 10000 ее сотрудников.