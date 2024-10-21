Девушка «подловила» Wildberries на ошибке и заказала товаров на $40 тысяч 5 21.10.2024, 22:28

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Что было дальше.

Покупательница из Красноярска обманула маркетплейс, использовав ошибку программистов. Об этом пишет ТАСС.

Однажды девушка заказала безделушки и заметила, что в корзине все товары получили статус «оплачено». Она не поняла, что случилось, но потом решила не сообщать о сбое в службу поддержки, а воспользоваться случаем.

Сначала клиентка заказывала всякую мелочь, но потом ее аппетиты выросли. Практически ежедневно она посещала пункты выдачи, а стоимость полученных товаров становилась все больше и больше.

Так продолжалось несколько недель, пока сумма ее покупок не достигла отметки ₽1,2 млн (более $40 тыс.). Тогда программисты обратили внимание на подозрительный аккаунт и обнаружили ошибку. Специалисты оперативно подправили баг, а профиль покупательницы заблокировали.

Дальше к жительнице Красноярска пришли правоохранители, которые задержали героиню этой необычной истории. В отношении мошенницы возбуждено уголовное дело, ей грозит до 10 лет тюрьмы.

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