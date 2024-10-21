Майя Санду: Молдаване выиграли первую трудную битву 21.10.2024, 22:38

Майя Санду

Фото: EPA

Она определит будущее жителей Молдовы.

Президент Молдовы Майя Санду заявила в понедельник, что молдаване выиграли первую трудную битву, которая определит их будущее.

Выступая на брифинге, она подчеркнула, что попытка (России) купить голоса избирателей, чтобы повлиять на ход референдума, равносильна посягательству на суверенитет страны, и что Молдове необходимо приложить больше усилий для борьбы с коррупцией.

Небольшое большинство – 50,17% – проголосовало на прошедшем в минувшее воскресенье референдуме за включение в конституцию пункта, определяющего членство в ЕС как цель. При этом осталось подсчитать менее 1,5% бюллетеней.

Санду, стремящаяся к переизбранию на новый срок, хотела бы, чтобы Молдова присоединилась к блоку к 2030 году.

«Это голосование прошло в условиях беспрецедентного вмешательства и запугивания со стороны России и ее марионеток, направленных на дестабилизацию демократических процессов в Республике Молдова», – констатировал в понедельник представитель ЕС Питер Стано.

Референдум – наряду с президентскими выборами, первый тур которых также прошел в воскресенье, – рассматривается как проверка того, сумеет ли Молдова раз и навсегда выйти из-под влияния Москвы.

Перед голосованием власти Молдовы заявили, что Илан Шор, бежавший от правосудия пророссийский олигарх, предпринял согласованные попытки вмешательства в референдум и выборы. Власти заявили, что удалили интернет-ресурсы, на которых размещалась дезинформация, и раскрыли российскую программу по подготовке молдаван к участию в массовых беспорядках.

«Это постоянные усилия России и ее подельников – не только в Молдове, но и против наших стран – и это долгосрочная борьба. У них нет ограничений. Мы, как Евросоюз... соблюдаем определенные принципы, в том числе законы, но Россия, действующие от ее лица силы и марионетки их не соблюдают», – подчеркнул Стано.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник приветствовала результаты голосования в Молдове за продвижение страны к членству в ЕС.

«Перед лицом гибридной тактики России Молдова показывает, что она независима, сильна и хочет европейского будущего», – написала фон дер Ляйен на медиаплатформе X.

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