Харрис и Трамп сосредоточили внимание на семи ключевых штатах 21.10.2024, 22:54

Там, скорее всего, определится исход выборов в США.

В преддверии 5 ноября президентская кампания в США приближается к кульминации. Кандидат от демократов – вице-президент Камала Харрис – и кандидат от республиканцев – бывший президент Дональд Трамп – сосредоточили свои усилия почти исключительно на семи штатах, где, скорее всего, определится исход выборов, передает «Голос Америки».

По данным Лаборатории выборов при Университете Флориды, более 14 миллионов человек уже проголосовали досрочно, и еще большее количество избирателей сделает это в ближайшие дни; почти во всех 50 штатах страны открыты избирательные участки для досрочного голосования и приема бюллетеней по почте.

По данным национальных опросов, нынешняя президентская гонка является одной из самых напряженных за последние десятилетия. Рейтинги кандидатов чрезвычайно близки; Харрис располагает небольшим преимуществом.

Напомним, что результаты президентских выборов в США определяются не общенациональным народным голосованием, а голосованием Коллегии выборщиков. 48 из 50 штатов отдают все свои голоса выборщиков победителю в своем штате, а Небраска и Мэн распределяют свои голоса по результатам подсчета голосов как в штате, так и в округе по выборам в Конгресс.

Количество голосов выборщиков в каждом штате зависит от численности населения, поэтому самые крупные штаты имеют наибольший вес в определении общего национального результата. Победителю достаточно 270 из 538 голосов выборщиков, чтобы с января занять Белый дом на четырехлетний срок.

Опросы показывают, что либо Харрис, либо Трамп имеют значительное или достаточное преимущество в 43 штатах. Если в одном из этих штатов не произойдет ничего непредвиденного, то исход выборов будет зависеть от оставшихся семи штатов – трех северных (Висконсин, Мичиган и Пенсильвания), двух юго-восточных (Северная Каролина и Джорджия) и двух юго-западных (Аризона и Невада).

Результаты опросов в этих семи штатах легко укладываются в пределы статистической погрешности, что оставляет исход выборов под вопросом во всех семи штатах.

Поэтому и Харрис, и Трамп, и кандидаты в вице-президенты, губернатор Миннесоты Тим Уолц от демократов и сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс от республиканцев, концентрируют свое внимание по преимуществу на этих семи ключевых штатах.

Харрис отметила свое 60-летие в воскресенье, выступив в миссионерской баптистской церкви «Новое рождение» в Стоункресте, штат Джорджия, примерно в 50 километрах (31 миля) к востоку от главного города штата, оплота демократов – Атланты.

Затем она отправилась в Divine Faith Ministries International в Джонсборо, к югу от Атланты, где призвала прихожан принять участие в голосовании правом. Позднее она планировала записать интервью с лидером движения за гражданские права Элом Шарптоном.

Тем временем Трамп посетил ресторан быстрого питания McDonald's в Пенсильвании. Он поработать на кухне, где подают картофель фри, и передавал заказы посетителям.

Харрис ранее заявила, что во время учебы в колледже она работала в одном из ресторанов McDonald's в Калифорнии. Трамп сказал, что не верит ее рассказу. (Приятельница Харрис рассказала в интервью The New York Times, что помнит, как та работала McDonald's.)

После посещения ресторана Трамп сказал, что «теперь проработал на 15 минут» дольше, чем Харрис.

Позднее в тот же день он запланировал встречу с избирателями в Ланкастере, штат Пенсильвания.

В понедельник Харрис проводит предвыборную кампанию в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, а Трамп отправляется в Гринвилл, Северная Каролина.

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