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Польша будет просить Украину показать тайные приложения к плану победы

  • 21.10.2024, 23:46
Польша будет просить Украину показать тайные приложения к плану победы

Об этом сообщили в МИД Польши.

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил, что Варшава хочет ознакомиться с непубличными приложениями плана победы, представленного президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает wpolityce.pl.

Зеленский заявлял, что полный текст плана победы Украины обнародоваться не будет, а тайные положения к отдельным его пунктам получат только определенные партнеры, от которых зависит его выполнение.

По словам Бартошевского, Польша не входит в список стран, которые получили полную информацию о плане победы.

«Мы предоставили Украине военную помощь наиболее важным способом, потому что когда Германия говорила о том, чтобы отправить им каски, мы отправили им 320 танков. Поэтому наш вклад, очевидно, был значительным, особенно в начале, когда он был наиболее необходимым», — подчеркнул заместитель главы МИД Польши.

Поэтому, считает чиновник, Польша «должна иметь доступ к этим файлам».

«Безусловно, Министерство иностранных дел Польши будет говорить на эту тему с украинской стороной, потому что мы находимся в постоянном контакте», — подытожил Бартошевский.

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