Остин: Москва никогда не победит в Украине 22.10.2024, 5:07

Ллойд Остин

Украина принадлежит украинскому народу.

Министр обороны США Ллойд Остин 21 октября, выступая в Дипломатической академии МИД Украины в Киеве, предупредил, что Украине в ближайшие дни предстоят сложные вызовы. Об этом сообщает «Укринформ».

«Украина столкнется со сложными вызовами в ближайшие дни. И как сказал вице-президент [Джо] Байден в этой академии в 2014 году, демократия – это не место назначения. Демократия – это дорога, очень тяжелая… Украина выбрала курс мужества, мы – тоже. Друзья мои, вы идете тяжелой дорогой, но вы идете по ней не одни», – сказал глава Пентагона.

В то же время, как пишет «Интерфакс-Украина», Остин сказал, что «никогда не стоит недооценивать силу защищающей себя демократии».

Глава Пентагона добавил, что Владимир Путин считает, будто бы он победит в этой войне, – «и он ошибается».

«Соединенные Штаты дадут Украине то, что ей нужно для борьбы за выживание и безопасность. Украина не принадлежит России и Путину. Украина принадлежит украинскому народу. И Москва никогда не победит в Украине», – подчеркнул Остин.

Он также заявил о недопустимости позволять Путину делать все, что тот хочет, ведь это, по словам Остина, обречет следующие поколения «на жизнь в гораздо более кровавом и более опасном мире».

«Мы все должны понимать, что нападение Путина – это предупреждение. Это тизер к миру, построенному тиранами и головорезами. Хаотичный мир насилия, разделенный на сферы влияния. Мир, где хулиганы топчут своих меньших соседей. И мир, где агрессоры заставляют свободных людей жить в страхе», – добавил глава Пентагона.

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