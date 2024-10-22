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Умер первый вокалист Iron Maiden Пол Ди'Анно

  • 22.10.2024, 4:33
Умер первый вокалист Iron Maiden Пол Ди'Анно
Пол Ди'Анно

Музыкант скончался в своем доме в Солсбери в возрасте 66 лет.

Первый вокалист хеви-метал-группы Iron Maiden Пол Ди'Анно умер в возрасте 66 лет. Официальное сообщение об этом было размещено в X (ранее Twitter).

«Мы все глубоко опечалены известием о том, что сегодня скончался Пол Ди'Анно. Вклад Пола в [творчество] Iron Maiden был огромен и помог нам найти тот путь, по которому мы идем уже почти пять десятилетий. Его новаторскую роль фронтмена и вокалиста на наших живых выступлениях и первых двух альбомах будем с теплом вспоминать и мы, и наши поклонники по всему миру», - говорится в сообщении.

Ди'Анно был участником Iron Maiden с 1978 по 1981 год, но из-за постоянных проблем с наркотиками члены коллектива решили заменить его на Брюса Диккинсона. После этого Ди'Анно участвовал в нескольких сольных проектах и играл в составе других групп, включая Battlezone и Killers. Лейбл Conquest Music, сотрудничавший с музыкантом, сообщил, что в последние годы у Ди'Анно были проблемы со здоровьем. Он был вынужден передвигаться в инвалидном кресле, однако за последние два года выступал на публике больше 100 раз. В недавних интервью Ди'Анно говорил, что не держит зла на бывших товарищей по Iron Maiden и сохраняет с ними хорошие отношения.

Группа Iron Maiden, основанная в 1975 году, считается одним из известнейших представителей новой волны хеви-метала. Основателем группы, автором большинства песен и бессменным лидером коллектива является бас-гитарист Стив Харрис. Под его руководством группа, претерпев значительные изменения в составе, прошла путь от выступлений в лондонских пабах до мировых турне.

Iron Maiden продали свыше 100 млн копий альбомов по всему миру. За международные достижения коллектив в 2002 году был награжден премией Ivor Novello Awards, а в 2005 году музыканты были приглашены оставить отпечатки ладоней на Hollywood RockWalk в Лос-Анджелесе.

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