Дроны подорвали два спиртзавода в Тульской области РФ
- 22.10.2024, 7:39
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Поражены также ТЭЦ и заводом синтетического каучука.
В ночь на 22 октября в Ефремове Тульской области РФ прозвучали взрывы. Город атаковали беспилотники, после чего возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По словам местных жителей, минимум два взрыва прозвучали в 02:10 и 02:15. Россияне утверждают, что город атаковали беспилотники. После этого рядом с Ефремовским заводом синтетического каучука возник пожар.
В то же время, некоторые Telegram-каналы писали, что дроны могли упасть и в районе местной ТЭЦ.
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Губернатор Тульской области РФ Дмитрий Миляев подтвердил атаку дронов и заявил, что силы ПВО якобы «пресекли» ее.
В то же время он сообщает, что пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и еще одного спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района.
«По предварительной информации пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия. Ситуация находится под контролем», - добавил он.