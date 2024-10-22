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Дроны подорвали два спиртзавода в Тульской области РФ

  • 22.10.2024, 7:39
  • 1,780
Дроны подорвали два спиртзавода в Тульской области РФ

Поражены также ТЭЦ и заводом синтетического каучука.

В ночь на 22 октября в Ефремове Тульской области РФ прозвучали взрывы. Город атаковали беспилотники, после чего возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По словам местных жителей, минимум два взрыва прозвучали в 02:10 и 02:15. Россияне утверждают, что город атаковали беспилотники. После этого рядом с Ефремовским заводом синтетического каучука возник пожар.

В то же время, некоторые Telegram-каналы писали, что дроны могли упасть и в районе местной ТЭЦ.

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Губернатор Тульской области РФ Дмитрий Миляев подтвердил атаку дронов и заявил, что силы ПВО якобы «пресекли» ее.

В то же время он сообщает, что пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и еще одного спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района.

«По предварительной информации пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия. Ситуация находится под контролем», - добавил он.

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