«Приказали поджечь Вроцлав» 22.10.2024, 7:44

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Задержанный в Польше российский диверсант дал признательные показания.

Задержанный в феврале в Польше 51-летний гражданин Украины Сергей С. признался, что «российские службы приказали ему поджечь Вроцлав».

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, которого цитируют Wiadomosci.

По словам Сикорского, показания задержанного свидетельствуют о том, что Кремль планировал аналогичные действия по всей Европе.

«У нас есть и другие подобные поджоги по всей Европе, и мы знаем о планах России по дальнейшим поджогам. Завтра я объявлю решения МИД по этому поводу», - сказал министр.

Сергея С. задержали в середине февраля сотрудники Службы внутренней безопасности. Мужчина предположительно готовился к проведению диверсий во Вроцлаве, например, к поджогу объектов, расположенных вблизи критической инфраструктуры. Сообщается, что это должен был быть лакокрасочный завод.

Недавно подозреваемый заключил соглашение с прокуратурой. Однако окружной суд Вроцлава отклонил его. По мнению суда, наказание в виде 3 лет лишения свободы является слишком мягким. По процедуре прокуратура должна предъявить новое обвинительное заключение, а дело будет вестись в обычном судебном порядке с допросом свидетелей и анализом всех доказательств.

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