Видеофакт: Журналисты попали под обстрел РФ во время съемок 22.10.2024, 7:58

Снаряд разорвался на расстоянии 3-х метров.

Съемочная группа проекта «Донбасс Реалии» попала под обстрел во время съемок военных на Бахмутском направлении в Донецкой области. Соответствующее видео обнародовано на You-Tube канале проекта.

Как отметили журналисты, первый снаряд упал рядом с военным корреспондентом Романом Пагуличем и бойцами, с которыми он общался.

«В результате Роман Пагулич получил контузию, двое бойцов — легкие ранения. Осколки не задели оператора Павла Холодова. Всех пострадавших доставили в стабилизационный пункт, где им оказали первую помощь», — говорится в сообщении.

На видео видно, как российский снаряд попадает рядом с украинскими военными и журналистами. В сюжете процитировано, что боеприпас разорвался на расстоянии трех метров от съемочной группы.

Также журналисты показали, как сразу после взрыва пострадавшим оказывается первая медицинская помощь, после чего раненых эвакуируют в стабилизационный пункт.

«Сейчас угрозы жизни раненых бойцов и членов съемочной группы нет», — отметили в «Донбасс Реалии».

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