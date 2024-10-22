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Маляваныч рассказал, сколько у него украли телефонные мошенники

  • 22.10.2024, 8:03
Маляваныч рассказал, сколько у него украли телефонные мошенники

И почему он поверил им.

Актер и телеведущий Александр Жданович, наиболее известный как Маляваныч из «Калыханки», рассказал «Нашай Ніве» подробности своих печальных приключений с мошенниками.

Все произошло вечером в пятницу: 18 октября Александр должен был в варшавском Белорусском молодежном хабе провести вечер батлейки. Он очень спешил, так как видел, что уже опаздывает. Не хотелось, чтобы зрители ждали. В голове были мысли только о том, как все-таки успеть на собственное выступление. Это как раз и сыграло на руку мошенникам, которые позвонили актеру в максимально неудобный для него момент.

История была классическая: «сотрудники банка» сообщили, будто бы была попытка снять деньги с его счета. Для защиты нужно назвать то и это… Потом банкинг оказался заблокированным.

— Мошенники сначала разговаривали на украинском. Когда я сказал, что плохо его знаю, они перешли на русский. Конечно, многое должно было насторожить. Но эти «артисты» меня купили тем, что назвали некоторые данные, которые, как я думал, могли знать только настоящие сотрудники банка. Вообще, как профессионал скажу: сыграно отлично.

Когда Александр понял, что на самом деле произошло, он заблокировал карту. В понедельник пришел в банк, где ему сообщили: на валютном счете из 3 тысяч евро почти ничего не осталось. Вернуть деньги невозможно.

— В итоге счет заблокирован. Советуют телефон обновить до начальных настроек и поставить антивирус.

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