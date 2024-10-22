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Провал операции «Кишинев за три дня»

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  • Александр Невзоров
  • 22.10.2024, 8:11
  • 10,316
Провал операции «Кишинев за три дня»

Не выгорело.

Молдова - очаровательная, но крохотная страна. Реальных избирателей там «кот наплакал»: поменьше, чем в одном районе Нью-Йорка.Тем не менее, кремль, который обещал «всех купить на корню» и всех запугать - проиграл молдавские выборы. Слабеет москва. Прошли те времена, когда кремль легко заносил на молдавский трон своих карманных балбесов типа Додона.

Первый тур с мощным отрывом выиграла Майя Санду. Провал операции «Кишинев за три дня» очевиден. В Молдову были брошены, как «чрезвычайные деньги», так и «чрезвычайные силы».

Но - не выгорело. Хитрые молдаване легко принимали московские купюры, благодарили, обнимались, но все равно голосовали за Санду.

На втором туре кремль, который маниакально желает удержать Молдову «у ноги», вероятно, утроит ставки и поднатужится.Но все будет впустую. И второй тур тоже выиграет Санду.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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