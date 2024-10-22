Президент Сербии отказался ехать на саммит БРИКС в Россию 2 22.10.2024, 8:27

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Вучич предпочел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Президент Сербии Александр Вучич вслед за лидером Бразилии заявил, что не примет участия в саммите БРИКС, который состоится 22−24 октября в российской Казани. Он объяснил свое решение назначенными на эти даты встречами, а также «разными вещами», которые усложняют ему визит в РФ.

В эфире «Радио и телевидения Сербии» президент страны Александр Вучич сообщил, что не поедет в Россию на саммит БРИКС, но пообещал отправить вместо себя правительственную делегацию.

Он пояснил, что как раз в эти дни принимает в Белграде премьер-министра Польши Дональда Туска, главу правительства Греции Кириакоса Мицотакиса, а также председательницу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Вучич отметил, что визиты всех этих политиков были запланированы еще до получения приглашения на саммит БРИКС.

По словам сербского лидера, он обсудил этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Я был честен с президентом Путиным и сказал ему: «Господин президент, даже если бы не было этих визитов, мне было бы очень трудно приехать из-за разных вещей, о которых вы знаете, и верю, что вы понимаете Сербию», — заявил Вучич.

Он не уточнил, что подразумевает под этими «вещами», но напомнил, что Сербия не присоединилась к европейским санкциям против России.

Напомним, ранее поездку в РФ на саммит БРИКС отменил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

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