Бойцы ВСУ на танках Leopard разбили механизированную группу оккупантов 1 22.10.2024, 8:31

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Точность оружия безумна.

Украинские танки Leopard 2A4 сумели остановить очередную механизированную атаку ВС РФ на Кураховском направлении. После оккупации Максимильяновки армия РФ взяла курс на Курахово, бросив в бой не только пехоту, но и военную технику.

Бои на этом участке фронта стоили россиянам 1700 убитыми, ранеными и пленными. Враг медленно, но уверено движется вперед, однако при этом военные эксперты заявляют, что оккупанты несут намного больше потерь на поле боя, чем успевают мобилизовать новые силы, пишет Forbes.

Недавние бои на Кураховском направлении были очень жестокими. Так, враг перебросил к позициям 79-й бригады ВСУ 19 бронемашин и четыре танка.

«Наши десантники в очередной раз организовали теплую встречу для оккупантов», - заявили бойцы 79-й бригады ВСУ.

В ходе воскресного боя было уничтожено пять бронемашин и один танк ВС РФ. Ликвидированы 24 оккупанта, а остальные бежали с поля боя.

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