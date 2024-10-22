«Уже дворы огораживают — бред же полный» 5 22.10.2024, 8:50

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Белорусы оценили новшества в распиаренном жилом комплексе в Новой Боровой.

В тиктоке появилось видео дворовой территории нового ЖК «Северный берег». Комментаторы сравнили его с Варшавой и Новой Боровой. Внимание на ролик обратил CityDog.

Все дворы огорожены и закрыты — никто посторонний туда попасть не может. Входы в подъезды, по словам автора видео, можно настроить по идентификации лица.

Автор ролика также восхищается и благоустройством двора — детскими площадками и озеленением.

Еще из того, что может понравиться жителям, — крытая площадка-стоянка для байков и велосипедов, стационарный насос, зарядка для электромобилей.

Что думают комментаторы?

В комментариях белорусы сравнивают новый ЖК с комплексами в Варшаве и с Новой Боровой, пишут, что «красиво, чисто, удобно и хочется там жить».

Однако есть и критические комментарии:

«Красиво, но судить пока рано. Из плюсов, что это огромная малоэтажная застройка. Из минусов это скорость строительства».

«Уже дворы огораживают. Бред же полный. Иногда людям сократить дорогу надо через дворы, но нет, огородим от неизвестно кого и чего».

«У меня не всегда телефон на лицо реагирует, когда я после гулянки, если будет такая петрушка с подъездом, то будет фиаско».

«Гуляли в новом парке… Район красивый, когда-нибудь, нескоро, будет классный. Сегодня: детский сад — нет, школа — нет, поликлиника — нет, нормальный магазин — нет, достаточный транспорт — нет».

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