ISW: У пропагандистов в Кремле началась истерика из-за результатов выборов и референдума в Молдове 3 22.10.2024, 8:54

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Захарова и Песков не смогли сдержать эмоций.

Только благодаря молдавской диаспоре с небольшим перевесом победили те, кто хочет видеть свою страну в ЕС. Как известно, президента Молдовы в воскресенье так и не выбрали. Второй тур состоится 3 ноября, где за президентское кресло поборются Санду и пророссийский политик Стояногло.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) решили проанализировать выборы в Молдове и реакцию как Кишинева, так и Москвы.

Некоторые молдавские и европейские чиновники уверены, что Кремль будет вмешиваться во второй тур президентских выборов.

Накануне в ЦИК провели подсчет всех бюллетеней по референдуму: 50,46% высказались «за» ЕС, а 49,54% - «против». На выборах президента за Санду отдали свои голоса 42,45% избирателей, а за Стояногло - 25,98%.

Больше всего голосов за Санду и ЕС отдали молдаване, проживающие за границей. Еще до окончания подсчета голосов Санду обвинила пророссийские силы Молдовы в попытке дестабилизации ситуации в стране и вмешательства в выборы президента.

По ее же словам, «преступные группировки» якобы планировали купить голоса 300 тысяч молдаван. Международная миссия по наблюдению за выборами сообщила, что обнаружила «массовые попытки злонамеренного иностранного вмешательства» перед выборами 20 октября, несмотря на усилия молдавских властей по противодействию дезинформации и схемам подкупа голосов.

В BBC сообщили, что стали свидетелями по крайней мере одного случая подкупа голосов на избирательном участке в «Приднестровье» после того, как избиратель вышел из избирательного участка и спросил, где она получит обещанную выплату.

А в Кремле заявили, что власти Молдовы сфальсифицировали результаты референдума. Представитель МИД РФ Захарова заявила, что Кишинев использовал «тоталитарные» методы во время избирательной кампании.

Там удивлены, как изменились окончательные цифры на финальной стадии подсчета голосов. Со слов Захаровой, Запад собирается превратить Молдову в «русофобский придаток НАТО».

Дмитрий Песков заявил, что власти Молдовы преследуют оппозицию, а сам Кремль отслеживает «сомнительный» рост голосов в пользу Санду и ЕС. Z-блогеры как один заявили, что Кишинев сфальсифицировал результаты выборов и референдума.

Один милблогер даже призвал российские власти создать сеть «аналитических и информационных центров», которые будут изучать, как влиять на процессы в Молдове и продвигать государственные интересы России.

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