Появился оригинальный и дешевый электромобиль Citroen в ретростиле 1 22.10.2024, 8:57

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Дизайн авто впечатляет.

Бюджетный электромобиль Citroen Ami получил нестандартную модификацию. Миниатюрное авто переделали в ретростиле. Об этом сообщает сайт L’Argus.

Необычный тюнинг Citroen Ami выполнило итальянское кузовное ателье Caselani. Ранее там уже создали ретроверсии Citroen Berlingo и Jumpy.

Электрокар Citroen AmiHY (именно так назвали проект) получил новые кузовные панели из пластика. Его дизайн выполнили в духе знаменитого фургона Citroen Type H, который выпускался с 1947 по 1981 год.

Новый Citroen AmiHY отличается широкой решеткой радиатора с крупным логотипом марки, обтекателями для фар, выпуклыми крыльями и гофрированными боковинами. Также установлены стальные колесные диски белого цвета.

Салон Citroen Ami не претерпел изменений, как и его силовая установка. Напомним, что электрокар оснащен 8-сильным мотором и батареей емкостью 5,5 кВт∙ч. Он способен развить 45 км/ч и проехать 75 км без подзарядки. В некоторых европейских странах управлять этим авто можно с 16 лет и без водительских прав.

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