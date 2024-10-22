«Путин в беде, самое время нанести решающий удар» 22.10.2024, 9:00

3,318

Британский полковник считает, что сейчас Запад должен быть смелым.

Просьба России привлечь к войне против Украины войска КНДР свидетельствует о том, что ее армия находится в шатком состоянии. Сейчас страны Запада должны сделать все для победы Украины.

Об этом в разговоре с «24 Каналом» заявил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. Он оценивает моральное состояние захватнических войск как низкое - дезертирство, проблемы с выплатами и нежелание отправляться на передовую. Кроме того, воюют в основном этнические новобранцы с востока страны, а не обеспеченные жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Из-за нехватки новобранцев кремлевскому правителю пришлось поехать в Северную Корею и усилить свою оккупационную армию иностранными военнослужащими:

«Если россиянам приходится просить иностранные страны, как вот Северную Корею, ввести войска в Украину, то это признак того, что Путин в беде. Сейчас пришло время действительно нанести решающий удар по России».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com