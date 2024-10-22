«В ZUS округлили глаза: они никогда о таком не слышали» 22.10.2024, 9:08

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Фото: charter97.org

Как белорусы переводили пенсию в Польшу.

С 2022 года белорусы могут получать свою пенсию в Польше, а польские пенсионеры — в Беларуси, но многие об этой функции до сих пор не знают. «Белсат» рассказывает, как это работает, и делится опытом тех, кому удалось это сделать.

Как это работает?

Раньше каждая страна при начислении пенсий учитывала только страховой стаж (периоды, когда работник платил взносы в местный фонд социальной защиты) в стране. Но в 2022 году вступило в силу Соглашение о социальном обеспечении между Польшей и Беларусью, подписанное странами три года назад, которое никак не могли ратифицировать.

С этого момента Беларусь и Польша стали учитывать стаж работы пенсионеров в обеих странах, а также выплачивать белорусскую пенсию в Польше и наоборот. Но работает это не для всех пенсионеров, а для тех, кто постоянно живет в стране и имеет карту временного или постоянного «побыта» на любых основаниях или карту резидента ЕС.

Кроме того, минимальная пенсия в Польше составляет 1781 злотый (около 1480 рублей), а это выше даже средней пенсии в Беларуси (в октябре 2024 года она составила 852 рубля), не говоря уже о минимальной. Поэтому для большинства белорусов в Польше есть смысл подаваться на доплату к минимальной польской, если они имеют право на пенсию и успели заплатить социальные взносы в Польше хотя бы за один день.

Как подать заявку на перевод пенсии в Польшу, можно узнать на сайте Учреждения социального страхования ZUS.

История 1. «ФСЗН пытался перевести пенсию на счет, но Santader отклонил платеж из-за санкций»

Елена (имя изменено) переехала в Польшу в 2021 году вместе с матерью-пенсионеркой. Мать сразу сказала, что тоже поедет, так как «нет никакого смысла сидеть в Беларуси в одиночестве, когда семья — в другой стране».

«В 2020 году она посмотрела на происходящее в стране и сказала, мол, давайте уезжать, пока не поздно и еще выпускают. К тому же моему сыну в Беларуси исполнялось 18 лет — его тоже надо было спасать от этого безобразия. Перед отъездом мать пошла в ФСЗН спросить, как быть с пенсией, когда переезжаешь в Польшу. Там ей предложили два варианта. Первый — заявить за три месяца, что она уезжает, и пенсию ей после отъезда просто перестают выплачивать. Второй — просто сделать вид, что она к ним не приходила, и получать пенсию на белорусскую карту, но «не светить» ею за границей. Мы в итоге выбрали второй вариант и оставили карту знакомому, который снимал деньги в банкомате в евро и просто передавал деньги матери».

Кстати, доверенность мама Елены тоже успела сделать в Беларуси, но та оказалась бесполезной: нотариус ошиблась в фамилии. При этом в 2023 году срок банковской карты для получения пенсии заканчивался, а для продления нужно было ехать в Беларусь.

«Я почитала на польских сайтах, как перевести сюда белорусскую пенсию, и в конце 2023 года мы пошли вместе в ближайший ZUS. Там работники округлили глаза: городок небольшой, никто до сих пор с таким вопросом еще не обращался. В итоге мы вместе читали инструкцию на их сайте и писали заявку в свободной форме, что центр жизненных интересов матери перешел из Беларуси в Польшу, поэтому просим перенести и пенсию.

Указали там банковские счета в Беларуси и Польше, добавили номер пенсионного удостоверения, номер паспорта, данные «карты побыта».

После этого работники учреждения социального страхования перенаправляли заявление в свой главный офис в Лодзи, а тот через три недели перенаправлял его в ФСЗН Беларуси. После подачи Елена завела кабинет ZUS PUE для матери, чтобы получать все сообщения онлайн, а не письмами на почту.

«Нам сказали ждать до полугода, а через четыре месяца белорусский ФСЗН ответил, что попытался перевести пенсию на наш счет в банке Santader, но там платеж отклонили из-за санкций. Нам предложили открыть счет в банке Pekao или PKO. Мы открыли счет в PKO в евро, чтобы избежать лишних конвертаций, и просто переслали его номер в ответе на это письмо».

В итоге матери Елены начислили одним платежом пенсию за все четыре месяца, пока рассматривали заявление. Еще три месяца она получала на счет 307 евро пенсии.

«А потом мама, к сожалению, умерла. Я сразу прислала в белорусский ФСЗН свидетельство о смерти с переводом и апостилем, мне пообещали начислить материальную помощь на похороны. Пока жду», — рассказала Елена.

История 2. «Если бы знали о таком долгом времени ожидания, начали делать все это раньше»

Мать Валерия (имя изменено) приехала к нему в Польшу в начале 2023 года из-за уголовного дела против нее.

«Следственный комитет в Гродно возбудил уголовное дело против нее, хотя она в Гродно никогда не была, и поставили ей штамп в паспорте о запрете выезда из страны. Через пару дней мы сумели вывезти ее из страны с помощью эвакуационной службы BYSOL. Сначала она могла снимать пенсию с беларусской карты в Польше, затем это делал ее племянник через дубликат карты — платил за нее коммунальные услуги, а остальное передавал в евро через знакомых в Польшу. Но через некоторое время закончился договор матери с «Беларусбанком», продлить который можно только после личного визита в банк. Так пенсия в размере 200 евро перестала поступать на карту», — отмечает Валерий.

Тем временем женщина в Польше получила «карту побыта» по международной защите и подалась на индивидуальную программу адаптации, благодаря которой получала материальную помощь около 1300 злотых в месяц и обеспечила себе страховку на год. Но годовая программа скоро закончится, поэтому нужно как-то возвращать пенсию.

«Посоветовавшись в Facebook, мы узнали, что из-за того, что мама не работала в Польше, ей невозможно будет начислять минимальную пенсию в Польше, а работать она в 70 лет уже не может. Поэтому остается только пытаться получать ее белорусскую пенсию здесь. Люди предупреждали, что это почти невозможно, но мы решили попробовать».

Подавались на перевод пенсии Валерий с матерью в Учреждение социального страхования Варшавы в июле 2024 года. Работники там тоже никогда не сталкивались с таким, но заявку приняли и перенаправили ее в Беларусь.

«Пока мы еще ждем ответа: по отзывам, это может занять от восьми месяцев до года. Если бы мы знали о таком долгом времени ожидания, то начали бы делать все это раньше. Также нам предложили периодически звонить в белорусский ФСЗН, чтобы дело пошло быстрее. Но с учетом того, что все это время следователи искали мать, писали и звонили в Telegram и Viber с предложениями вернуться, мы не уверены, что вообще что-то получится. Но надежда есть, потому что даже те, кто сидит в Беларуси за решеткой, получают пенсию».

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