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Названы иностранные «рекордсмены» по попаданию в плен ВСУ

  • 22.10.2024, 9:16
  • 2,690
Названы иностранные «рекордсмены» по попаданию в плен ВСУ

Точное количество военнопленных не раскрывают.

Среди попавших в украинский плен оккупантов-иностранцев больше всего жителей Шри-Ланки и Непала.

Об этом The Economist рассказал пресс-секретарь Координационного штаба Украины по обращению с военнопленными Виталий Матвиенко. По его словам, в последнее время количество пленных из этих стран уменьшилось. Он добавил, что власти других государств не заинтересованы в возвращении своих граждан, а многим из них на родине грозит тюремное заключение.

Журналисты пообщались с военнопленными, которые содержатся в лагере на территории Львовской области. Один из них говорит, что во время обучения видел китайский «спецназ» и русскоговорящего иранца, который командовал российским подразделением.

Согласно оценкам, Россия могла завербовать на войну против Украины от нескольких до десятков тысяч наемников. Киев не озвучивал, сколько всего иностранцев удалось взять в плен, однако издание пишет, что за последний год ни одного из них не обменяли:

«Среди национальностей, с которыми встречались военнопленные, были шри-ланкийцы, сербы, кубинцы, казахи, таджики, марокканцы, индийцы и египтяне. Также были завербованы выходцы из стран Африки к югу от Сахары».

Источник в украинской разведке рассказал журналистам, что значительная часть этих новобранцев погибает, поскольку российское командование бросает их на выявление огневых позиций Сил обороны.

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