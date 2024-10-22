В Беларуси началась отправка призывников на военную службу
- 22.10.2024, 9:17
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Стало известно, куда направят первую 1000.
С 22 октября начинается отправка призывников в соединения и воинские части, сообщили в пресс-службе Минобороны.
В первый день в войска будет направлено около 1000 призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций Вооруженных сил, Минской военной комендатуры и 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра.
Всего на укомплектование Вооруженных сил, других войск и воинских формирований в октябре и ноябре планируется направить около десяти тысяч человек.
«Около 58 тысяч молодых людей подлежат вызову на призывные комиссии осенью текущего года», — сообщили в Минобороны.
Церемония принятия присяги пройдет 23 ноября.
Военнослужащих, которые отслужили срочную службу, уволят в запас в октябре-ноябре 2024 года.