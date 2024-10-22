В Беларуси началась отправка призывников на военную службу 22.10.2024, 9:17

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Стало известно, куда направят первую 1000.

С 22 октября начинается отправка призывников в соединения и воинские части, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В первый день в войска будет направлено около 1000 призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций Вооруженных сил, Минской военной комендатуры и 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра.

Всего на укомплектование Вооруженных сил, других войск и воинских формирований в октябре и ноябре планируется направить около десяти тысяч человек.

«Около 58 тысяч молодых людей подлежат вызову на призывные комиссии осенью текущего года», — сообщили в Минобороны.

Церемония принятия присяги пройдет 23 ноября.

Военнослужащих, которые отслужили срочную службу, уволят в запас в октябре-ноябре 2024 года.

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