Далекие экзотические острова стали для белорусов чуть ближе 22.10.2024, 9:27

Подписано соглашение об авиасообщении.

В столице Малайзии Куала-Лумпуре 21 октября было подписано соглашение о воздушном сообщении между Беларусью и Сейшельскими Островами, сообщили в пресс-службе Минтранса.

Соглашение направлено на регулирование оперативных и технических аспектов в области воздушного транспорта и является правовой основой для организации полетов. На основе этого договора авиаперевозчики в будущем смогут выполнять пассажирские и грузовые рейсы между аэропортами двух стран.

«Реализация документа будет способствовать укреплению туристических, экономических и коммерческих связей между Беларусью и Сейшельскими Островами», — сообщили в Минтрансе.

Сейшельские Острова находятся в Индийском океане возле Африки — между Мадагаскаром и Сомали. В стране живет более 120 тысяч человек. Туризм является наиболее важным негосударственным сектором экономики. Расстояние от Минска до столицы Сейшел Виктории составляет около семи тысяч километров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com