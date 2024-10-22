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Далекие экзотические острова стали для белорусов чуть ближе

  • 22.10.2024, 9:27
Далекие экзотические острова стали для белорусов чуть ближе

Подписано соглашение об авиасообщении.

В столице Малайзии Куала-Лумпуре 21 октября было подписано соглашение о воздушном сообщении между Беларусью и Сейшельскими Островами, сообщили в пресс-службе Минтранса.

Соглашение направлено на регулирование оперативных и технических аспектов в области воздушного транспорта и является правовой основой для организации полетов. На основе этого договора авиаперевозчики в будущем смогут выполнять пассажирские и грузовые рейсы между аэропортами двух стран.

«Реализация документа будет способствовать укреплению туристических, экономических и коммерческих связей между Беларусью и Сейшельскими Островами», — сообщили в Минтрансе.

Сейшельские Острова находятся в Индийском океане возле Африки — между Мадагаскаром и Сомали. В стране живет более 120 тысяч человек. Туризм является наиболее важным негосударственным сектором экономики. Расстояние от Минска до столицы Сейшел Виктории составляет около семи тысяч километров.

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